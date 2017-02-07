Полиция напоминает псковичам, как уберечь автомобиль от угона

Полиция предлагает вниманию граждан рекомендации, которые помогут не стать жертвами угонщиков.

Прежде всего, оборудуйте автомобиль охранной сигнализацией. Дополните электронику механическими приспособлениями для блокировки руля либо коробки передач или педалей. А если позволяют материальные возможности, установите спутниковую систему слежения.

В ночное время, если нет гаража, оставляйте свое авто на охраняемых стоянках. Подъехав к гаражу и выходя открывать ворота, не оставляйте машину с включенным двигателем.

Во время посещения магазинов, баров и ресторанов не оставляйте без присмотра ключи и документы от автомобилей.

Если появилось что-нибудь подозрительное в работе сигнализации (машина не закрывается с первого раза или, наоборот, начинает сама открываться) - значит, кто-то с помощью специальной аппаратуры вычисляет частоту сигнала. Кроме того, обращайте внимание, не следует ли за вами во время поездок одна и та же машина.

Как только вы сели в салон, заблокируйте двери, чтобы не подвергнуться внезапному нападению. Если же ваш автомобиль все-таки угнали, немедленно обращайтесь в полицию. Так вероятность его возврата будет гораздо выше.

Источник: Псковская Лента Новостей