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Полиция напоминает псковичам, как уберечь автомобиль от угона
08.02.2017 18:01 ПЛН, Псков
Полиция предлагает вниманию граждан рекомендации, которые помогут не стать жертвами угонщиков.
Прежде всего, оборудуйте автомобиль охранной сигнализацией. Дополните электронику механическими приспособлениями для блокировки руля либо коробки передач или педалей. А если позволяют материальные возможности, установите спутниковую систему слежения.
В ночное время, если нет гаража, оставляйте свое авто на охраняемых стоянках. Подъехав к гаражу и выходя открывать ворота, не оставляйте машину с включенным двигателем.
Во время посещения магазинов, баров и ресторанов не оставляйте без присмотра ключи и документы от автомобилей.
Если появилось что-нибудь подозрительное в работе сигнализации (машина не закрывается с первого раза или, наоборот, начинает сама открываться) - значит, кто-то с помощью специальной аппаратуры вычисляет частоту сигнала. Кроме того, обращайте внимание, не следует ли за вами во время поездок одна и та же машина.
Как только вы сели в салон, заблокируйте двери, чтобы не подвергнуться внезапному нападению. Если же ваш автомобиль все-таки угнали, немедленно обращайтесь в полицию. Так вероятность его возврата будет гораздо выше.
Источник: Псковская Лента Новостей
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