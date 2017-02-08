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В Госдуму поступил законопроект об увеличении штрафов за непропуск пешеходов

09.02.2017 12:26 ПЛН, Псков

Штраф за непредоставление преимущества в движении пешеходу будет увеличен. Как сообщает сайт Государственной Думы, на рассмотрение поступил правительственный проект федерального закона №97652-7 «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Законопроект подготовлен МВД России во исполнение поручения Президента с целью усиления административной ответственности за невыполнение требования Правил дорожного движения о предоставлении преимущества в движении пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения.

Необходимость усиления административной ответственности вызвана высокой степенью общественной опасности данных правонарушений: только за 12 месяцев 2015 года на пешеходных переходах произошло 19779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 1233 и ранено 19576 человек.

Принятие законопроекта, по мнению правительства, положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения, не потребует дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться в пределах установленной штатной численности МВД России.

Предлагается увеличить размер штрафа с 1500 до 2500 рублей. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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