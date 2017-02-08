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13:14 За неделю псковские спасатели выезжали 16 раз для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП
За неделю псковские спасатели выезжали 16 раз для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП
09.02.2017 13:14 ПЛН, Псков
Со 2 по 8 февраля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 16 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек, пострадали 11. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в одном случае выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода.
При реагировании на ДТП подразделения МЧС проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искореженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период работы по деблокированию не проводились. Доврачебная помощь травмированным гражданам не оказывалась, одному гражданину была оказана иная помощь.
Один раз осуществлялась стабилизация транспортных средств, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не осуществлялось. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.
Источник: Псковская Лента Новостей
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