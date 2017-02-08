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В России введут штрафы за ямы на дорогах

09.02.2017 13:44 ПЛН, Псков

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит штраф до 500 000 рублей для дорожников, по вине которых водитель попал в ДТП и получил увечья.

Законопроект, разработанный МВД и внесенный в парламент еще в 2016 году, вносит правки в КоАП. Ст. 12.34 сегодня устанавливает санкции за «несоблюдение требований безопасности движения при ремонте или реконструкции дорог», пишет газета «Коммерсант». Накануне документ прошел второе чтение в Госдуме.

Максимальный штраф для должностных лиц будет увеличен с 3 тыс. руб. до 30 тыс. руб., а для юридических лиц вводится штрафная вилка 200-300 тыс. руб. Вводится и новый состав: если допущенные нарушения привели к причинению вреда здоровью потерпевшего легкой или средней тяжести, максимальный штраф для должностных лиц составит 100 тыс. руб., для юридических - 500 тыс. руб.

Поправки вносятся и в ст. 19.5 КоАП, которой предусмотрена общая санкция за «невыполнение в срок законного предписания» госоргана или должностного лица. После принятия закона для случаев, когда дорожник отказывается выполнить предписание ГИБДД, появится также отдельное наказание, сообщает Auto.mail.ru.

В МВД пояснили, что существующие санкции «неэффективны». В 2014 году зарегистрировано 59,9 тыс. ДТП, в которых неудовлетворительные дорожные условия были сопутствующим фактором, в 2015 году их было уже 63 тыс., в 2016 году - более 63,3 тыс. (данные за 11 месяцев).

В ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами РАДОР выступили против поправок, обратившись с письмом в Госдуму. В частности, в ассоциации указали, что содержание региональных дорог финансируется всего на 32% от необходимого. В РАДОР указывали на норму КоАП, освобождающую от ответственности чиновников, если в ходе расследования выясняется, что муниципалитет запрашивал определенную сумму на содержание дороги, но денег власти не выделили. Такие же условия, считают в РАДОР, нужно прописать и для региональных дорожных организаций.

Вместе с тем зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что поправки РАДОР противоречат концепции законопроекта. «Сейчас вообще нет наказания для случаев, когда нанесен вред здоровью в результате ДТП по вине дорожников, и нужно этот пробел закрыть. Люди теряют не только колеса и подвеску из-за отсутствующих ограждений и знаков, но и здоровье губят. Проблемы финансирования не должны быть причиной, чтобы не принимать поправки», - отметил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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