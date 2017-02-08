Депутат Госдумы Александр Васильев выступил за повышение штрафов за нарушение безопасности при ремонте дорог

Необходимо повышать штрафы за несоблюдение требований безопасности движения при ремонте или реконструкции дорог, поскольку многие дорожники в целях экономии не устанавливают знаки или ограждения во время работ на трассе, чем подвергают опасности жизни водителей. Об этом заявил представитель Центрального штаба ОНФ, член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ, Госдума приняла во втором чтении законопроект, разработанный МВД и внесенный в парламент еще в 2016 году, который ужесточает санкции за несоблюдение требований безопасности движения при ремонте или реконструкции дорог. Речь идет об отсутствии предупреждающих знаков, ограждений и т. д. Максимальный штраф для должностных лиц предлагается увеличить с 3 тыс. до 30 тыс. рублей а для юридических лиц – 200 - 300 тыс. рублей. Если допущенные нарушения привели к причинению вреда здоровью потерпевшего легкой или средней тяжести (например, если гражданин не увидел строительные ограждения и попал в ДТП), максимальный штраф для должностных лиц составит 100 тыс. рублей, для юридических - 500 тыс. рублей.

Также ужесточается наказание за невыполнение в срок законного предписания госоргана или должностного лица. На сегодняшний день штраф достигает 2 тыс. рублей для должностных лиц и 20 тыс. рублей - для юрлиц. В случае принятия законопроекта для случаев, когда дорожник отказывается выполнить предписание ГИБДД, появится отдельное наказание: до 50 тыс. рублей для должностных лиц (до 100 тыс. рублей или дисквалификация при повторном нарушении) и до 200 тыс. рублей для юрлиц (до 300 тыс. рублей при повторном правонарушении).

«Мы давно предлагали Госавтоинспекции обратить внимание не только на состояние дорог, но и на то, как их ремонтируют и организуют движение вблизи таких мест, - отметил Васильев. - Дело в том, что часто подрядчики пытаются сэкономить деньги, поставить меньше знаков, не хватает отбойников, нет дежурного освещения, что приводит к печальным последствиям, которые уносят жизни людей. Все это обычно присутствует в проекте, но подрядчик может оставить знаки нечищеными, а без этого водитель может угодить в пропасть, если мост перекопан. Поэтому ответственность нужно ужесточать. Здесь должна проводиться и масштабная работа со стороны Госавтоинспекции по выявлению таких случаев. Все нормативные требования к местам организации работ были выпущены очень давно. Ответственность должна быть на тех, кто эти требования не выполняет».

Васильев добавил, что участники инспекции ОНФ «Оценим качество дорог!» неоднократно фиксировали такие нарушения. «Мы в своих автопробегах по России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, встречали такие места проведения работ, на которых пренебрегали техникой безопасности. В том числе это не только знаки, но и состояние путей объезда. Никто не отменяет того, что на объездном участке, где ремонтируется дорога, должно быть ровное дорожное покрытие. Если кто-то на этом экономит, то его надо штрафовать», - пояснил депутат Госдумы.

Источник: Псковская Лента Новостей