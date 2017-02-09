Юрий Сорокин: Увеличение штрафов за некачественный ремонт дорог повысит ответственность дорожников

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин поддерживает решение ввести в России штрафы до 500 000 рублей для дорожников, по вине которых водитель попал в ДТП и получил увечья. Как он отметил в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове», такие меры заставят дорожников более качественно выполнять свою работу.

«Надо как следует взяться за производителей дорожных работ. Выделяются деньги на строительство, ремонт дорог. Эти работы выполняют конкретные подрядные организации, которые должны нести ответственность за качество», - подчеркнул депутат. Он также высказал мнение, что в Пскове нужно установить гарантийный срок ремонта дорог как минимум на 7 лет. «Сделал подрядчик дорогу, образовалась яма - заделал за свой счет. Современные технологии позволяют это сделать в любое время года, за исключением, пожалуй, 20-градусных морозов», - отметил Юрий Сорокин и привел в качестве примера ситуацию с Ольгинском мосту: в конце прошлого года на проезжей части моста образовались многочисленные ямы, которые подрядчик качественно заделал за свой счет.

«Безусловно, введение штрафов для дорожников будет стимулировать их к большей ответственности при выполнении работ при реконструкции. Поэтому такие меры можно только приветствовать и распространять их на уровень всех субъектов и муниципалитетов», - заключил Юрий Сорокин.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит штраф до 500 000 рублей для дорожников, по вине которых водитель попал в ДТП и получил увечья. Законопроект, разработанный МВД и внесенный в парламент еще в 2016 году, вносит правки в КоАП. Статья 12.34 сегодня устанавливает санкции за «несоблюдение требований безопасности движения при ремонте или реконструкции дорог», пишет газета «Коммерсант». Накануне документ прошел второе чтение в Госдуме. Максимальный штраф для должностных лиц будет увеличен с 3 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц вводится штрафная вилка 200-300 тыс. рублей. Вводится и новый состав: если допущенные нарушения привели к причинению вреда здоровью потерпевшего легкой или средней тяжести, максимальный штраф для должностных лиц составит 100 тыс. рублей, для юридических - 500 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей