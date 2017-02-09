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Псков вошел в рейтинг российский городов, где чаще всего пропускают пешеходов

10.02.2017 19:43 ПЛН, Псков

ГИБДД составила рейтинг российских регионов по числу выписанных штрафов за непропуск пешеходов. Как пишет autodr.ru, в антирейтинге первое место заняла республика Крым.
 
За ней следуют Астрахань, Кемерово, Бурятия, Севастополь, Ульяновск, Ставрополь, Приморье, Удмуртия, Алтай. 
 
А вот так выглядит рейтинг регионов, где пешеходов пропускают чаще всего: лидером стала Рязанская область, за ней идут Тула, Кабардино-Балкария, Воронеж, Ярославль, Тверь, Псков, Кострома, Чеченя, Ингушетия.
 
Между тем, на неделе стало известно, что размер штрафных санкций за это нарушение может вырасти с полутора тысяч рублей до двух с половиной тысяч. Ранее авторы предложения заявляли, что прежние меры не показали эффективность. Независимые эксперты сомневаются в том, что повышение штрафа принесет результат. Статистика ГИБДД 2016 года указывает на рост дорожных аварий с участием пешеходов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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