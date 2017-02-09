Глава МЧС России поручил проверить работу всего общественного автотранспорта и дорожных службГлава МЧС России Владимир Пучков после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе поручил осуществить проверку работы всего общественного автотранспорта и провести работу с водительским составом, сообщает «Интерфакс»......16
18:24 Юрий Сорокин: Увеличение штрафов за некачественный ремонт дорог повысит ответственность дорожников 3
09:20 Сотрудники ГИБДД массово штрафуют нарушителей правил парковки у детской поликлиники на улице Кузнецкой в Пскове22
Псков вошел в рейтинг российский городов, где чаще всего пропускают пешеходов
10.02.2017 19:43 ПЛН, Псков
ГИБДД составила рейтинг российских регионов по числу выписанных штрафов за непропуск пешеходов. Как пишет autodr.ru, в антирейтинге первое место заняла республика Крым.
За ней следуют Астрахань, Кемерово, Бурятия, Севастополь, Ульяновск, Ставрополь, Приморье, Удмуртия, Алтай.
А вот так выглядит рейтинг регионов, где пешеходов пропускают чаще всего: лидером стала Рязанская область, за ней идут Тула, Кабардино-Балкария, Воронеж, Ярославль, Тверь, Псков, Кострома, Чеченя, Ингушетия.
Между тем, на неделе стало известно, что размер штрафных санкций за это нарушение может вырасти с полутора тысяч рублей до двух с половиной тысяч. Ранее авторы предложения заявляли, что прежние меры не показали эффективность. Независимые эксперты сомневаются в том, что повышение штрафа принесет результат. Статистика ГИБДД 2016 года указывает на рост дорожных аварий с участием пешеходов.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 8 | Вставить в блог | Версия для печати