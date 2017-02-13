www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет При попытке скрыться врезался в забор Трезвый город Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Коды регионов на автономерах Прекрасное далеко Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Прекрасное далеко Прекрасное далеко «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Трезвый город При попытке скрыться врезался в забор «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   
Глава МЧС России поручил проверить работу всего общественного автотранспорта и дорожных служб

Глава МЧС России поручил проверить работу всего общественного автотранспорта и дорожных служб

Глава МЧС России Владимир Пучков после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе поручил осуществить проверку работы всего общественного автотранспорта и провести работу с водительским составом, сообщает «Интерфакс»......16

Суд обязал администрацию района разработать проект организации дорожного движения на центральной площади Порхова

14.02.2017 10:52 ПЛН, Псков

Порховским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района об обязании администрации Порховского района разработать проект организации дорожного движения для автомобильных дорог местного значения на площади Красной Армии города Порхов.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в судебном заседании установлено, что в Порхове отсутствует проект организации дорожного движения на площади Красной Армии, что нарушает права неопределенного круга лиц в сфере безопасности дорожного движения, создает угрозу жизни и здоровью граждан.
 
На вышеуказанной площади зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, из них два наезда на пешехода, в результате которых погиб один человек (уголовное дело в январе текущего года направлено в суд), другой пострадал, одно столкновение автомобиля с мотоциклом, кроме того, 10 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального ущерба.
 
Площадь является связующей для пяти улиц, двух переулков и одного проспекта, что обеспечивает загруженность данной территории автотранспортом, включая транзитный транспорт.
 
Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28