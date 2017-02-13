Суд обязал администрацию района разработать проект организации дорожного движения на центральной площади Порхова

Порховским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района об обязании администрации Порховского района разработать проект организации дорожного движения для автомобильных дорог местного значения на площади Красной Армии города Порхов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в судебном заседании установлено, что в Порхове отсутствует проект организации дорожного движения на площади Красной Армии, что нарушает права неопределенного круга лиц в сфере безопасности дорожного движения, создает угрозу жизни и здоровью граждан.

На вышеуказанной площади зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, из них два наезда на пешехода, в результате которых погиб один человек (уголовное дело в январе текущего года направлено в суд), другой пострадал, одно столкновение автомобиля с мотоциклом, кроме того, 10 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального ущерба.

Площадь является связующей для пяти улиц, двух переулков и одного проспекта, что обеспечивает загруженность данной территории автотранспортом, включая транзитный транспорт.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

Источник: Псковская Лента Новостей