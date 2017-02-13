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Четыре школы в Порховском районе нарушили правила организованной перевозки группы детей автобусами
14.02.2017 22:40 ПЛН, Псков
Прокуратурой Порховского района проведена проверка исполнения требований законодательства при осуществлении перевозок организованных групп детей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также образовательными учреждениями, расположенными на территории Порховского района.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в ходе проверки выявлены нарушения правил организованной перевозки группы детей автобусами в ГБОУ «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат», МБОУ «СОШ № 1 г. Порхова», МБОУ «СОШ № 3 г. Порхова», МБОУ «Славковская СОШ».
Проверкой установлено, что в МБОУ «СОШ № 1 г. Порхова» в качестве локального нормативного акта, регламентирующего перевозки организованных групп детей, осуществляемых данной школой, является «Положение МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова» об обеспечении безопасности перевозок организованных групп детей», которое принято советом школы 17 сентября 2010 года. Данное положение имеет противоречия с действующим законодательством, имеет ссылки на утратившее силу законодательство.
Аналогичные нарушения допущены МБОУ «СОШ № 3 г. Порхова» и МБОУ «Славковская средняя общеобразовательная школа». В ГБОУ «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат» нормативные акты, регламентирующие перевозки организованных групп детей, отсутствуют.
Кроме того, в указанных образовательных учреждениях установлено отсутствие требуемых законодательством документов о перевозках организованных групп детей, нарушение сроков их хранения.
С целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений законодательства и недопущения подобных нарушений впредь прокуратурой района в указанные образовательные учреждения были направлены акты прокурорского реагирования в виде протестов и представлений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
Источник: Псковская Лента Новостей
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