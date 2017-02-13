www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Трезвый город «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Коды регионов на автономерах Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Прекрасное далеко Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Ограничения движения на масленицу Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным При попытке скрыться врезался в забор Коды регионов на автономерах Ограничения движения на масленицу При попытке скрыться врезался в забор Ограничения движения на масленицу Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   
80% псковичей поддерживают введение уголовной ответственности за препятствование проезду машин скорой помощи

80% псковичей поддерживают введение уголовной ответственности за препятствование проезду машин скорой помощи

80% псковичей поддерживают введение уголовной ответственности за препятствование проезду машин скорой помощи. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в группе «Автомир Псков» В Контакте. В анонимном опросе...10

Четыре школы в Порховском районе нарушили правила организованной перевозки группы детей автобусами

14.02.2017 22:40 ПЛН, Псков

Прокуратурой Порховского района проведена проверка исполнения требований законодательства при осуществлении перевозок организованных групп детей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также образовательными учреждениями, расположенными на территории Порховского района.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в ходе проверки выявлены нарушения правил организованной перевозки группы детей автобусами в ГБОУ «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат», МБОУ «СОШ № 1 г. Порхова», МБОУ «СОШ № 3 г. Порхова», МБОУ «Славковская СОШ».
 
Проверкой установлено, что в МБОУ «СОШ № 1 г. Порхова» в качестве локального нормативного акта, регламентирующего перевозки организованных групп детей, осуществляемых данной школой, является «Положение МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Порхова» об обеспечении безопасности перевозок организованных групп детей», которое принято советом школы 17 сентября 2010 года. Данное положение имеет противоречия с действующим законодательством, имеет ссылки на утратившее силу законодательство.
 
Аналогичные нарушения допущены МБОУ «СОШ № 3 г. Порхова» и МБОУ «Славковская средняя общеобразовательная школа». В ГБОУ «Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат» нормативные акты, регламентирующие перевозки организованных групп детей, отсутствуют.
 
Кроме того, в указанных образовательных учреждениях установлено отсутствие требуемых законодательством документов о перевозках организованных групп детей, нарушение сроков их хранения.
 
С целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений законодательства и недопущения подобных нарушений впредь прокуратурой района в указанные образовательные учреждения были направлены акты прокурорского реагирования в виде протестов и представлений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28