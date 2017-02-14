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Сразу 20 штрафов ГИБДД оплатил пскович, чтобы снять запрет с машины

15.02.2017 14:29 ПЛН, Псков

Сразу 20 штрафов ГИБДД оплатил пскович, чтобы снять запрет на регистрационные действия со своего автотранспортного средства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, на исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП г. Пскова № 1 Ивана Зидры в отношении должника Д. находилось сразу 20 исполнительных производств по взысканию 20 штрафов в пользу ГИБДД по Псковской области на общую сумму 19 тысяч 300 рублей.

Исполнительные производства были возбуждены в период с декабря 2015 года по январь 2017 года. В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем был наложен запрет на регистрационные действия с автотранспортным средством и вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника находящиеся в двух банках.

В феврале 2017 года гражданин Д. пришёл на приём к судебному приставу-исполнителю и оплатил все 20 исполнительных производств на сумму в 19 тысяч 300 рублей наличными.

Таким образом, должник Д. полностью погасил свои долги по штрафам ГИБДД. В настоящее время все обращения и запреты сняты. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Для справки: на исполнении у судебных приставов-исполнителей Псковской области находится ещё более 38 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов за правонарушения в области ГИБДД. За 2016 год Управлением ФССП России по Псковской области взыскано около 30 миллионов рублей с данной категории правонарушителей.

Напоминаем, что, узнать о том, есть ли у Вас долги можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

Источник: Псковская Лента Новостей



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