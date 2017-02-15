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Четверть смертельных ДТП в России в прошлом году произошла по вине пьяных водителей

16.02.2017 11:05 ПЛН, Псков

Почти четверть смертельных дорожно-транспортных происшествий в России в прошлом году произошла по вине нетрезвых водителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

«Одной из наиболее актуальных проблем остается нетрезвое вождение - почти десятая часть всех происшествий (9,7%) и почти четверть смертельных случаев (23,9%) связана с управлением транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии опьянения, либо отказавшимися от медосвидетельствования», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что более 80% ДТП произошло по вине водителей, нарушавших правила дорожного движения.

«В темное время суток совершено 41,7% наездов на пешеходов, но при этом на такие происшествия приходится более двух третей (68,3%) смертельных случаев. При наездах, произошедших в светлое время, смертельные травмы получил один из 17 пешеходов, тогда как при наездах в темное время суток - один из шести», - сообщили в ГАИ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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