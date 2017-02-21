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Условный срок получил уроженец Латвии за управление автомобилем в нетрезвом виде в Пскове

22.02.2017 09:05 ПЛН, Псков

Приговором мирового суда города Пскова уроженец города Екабпилс Латвийской ССР признан  виновным  в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе судебного следствия установлено, что в 2015 году мужчина дважды признавался виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 12.8 КоАП РФ, то есть за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, с назначением наказания в виде административного штрафа и лишения права управления транспортными средствами сроком на три года.

Зная о том, что он считается подвергнутым административному наказанию, в августе 2016 года у мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, возник преступный умысел на управление автомобилем.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года 5 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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