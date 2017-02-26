«Социальный» комитет областного Собрания одобрил законопроект о льготе по транспортному налогу для инвалидов

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания на заседании 27 февраля принял решение по законопроекту о льготе по транспортному налогу для инвалидов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автор законопроекта - депутат областного Собрания от фракции «Единая Россия», председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова - предлагает предусмотреть дополнительные льготы по уплате транспортного налога для отдельных категорий социально незащищенных граждан.

По мнению депутата, коррективы в областной закон обеспечат инвалидам равные с другими гражданами возможности в реализации социальных прав. Так, в проекте документа прописано, что участники Великой Отечественной войны и инвалиды I и II групп должны быть полностью освобождены от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. В действующей редакции закона для этой категории граждан установлена пониженная ставка транспортного налога на автомобили до 75 лошадиных сил.

Марина Борисенкова пояснила, что в соответствии с техническим регламентом, который устанавливает требования к транспортным средствам, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями, машины для инвалидов должны быть оснащены антиблокировочной тормозной системой и адаптированными органами управления. Поставить такие устройства на «малолитражки» не представляется возможным - антиблокировочной тормозной системой оснащаются более мощные автомобили.

В связи с этим депутат считает, что установленное ограничение по мощности двигателя транспортного средства до 75 лошадиных сил заведомо лишает подавляющее количество автовладельцев-инвалидов возможности воспользоваться налоговой льготой.

Кроме того, Марина Борисенкова предлагает расширить перечень категорий граждан, имеющих льготу в виде пониженной ставки транспортного налога, включив в него семьи, имеющие ребенка-инвалида. Ребенку-инвалиду проще передвигаться на личном транспорте, чем на общественном. Согласно законопроекту налоговая льгота должна распространяться на одного из родителей, (усыновителей) либо опекуна ребенка-инвалида на одно транспортное средство при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает сумму величин прожиточного минимума на душу населения.

«Предлагаемые изменения в Закон области «О налоговых льготах на 2017 год» позволят оказать дополнительную социальную поддержку категориям граждан, ежедневно преодолевающих жизненные трудности, и заслуживающих особого внимания и заботы со стороны государства и общества», - считает Марина Борисенкова.

Представитель администрации пояснила, что принятие закона повлечет выпадающие доходы бюджета в 2018 году. На сегодняшний день сумма выпадающих доходов (от установленных льгот) – составляет 13 млн рублей. Всего в бюджете планируется поступление транспортного налога в размере 690 млн рублей. Поэтому администрация предлагает вернуться к законопроекту во время принятия бюджета на 2018 год, в конце года.

Заместитель руководителя аппарат администрации Псковской области Андрей Карпов сказал, что администрация готова поддержать принятие закона в части детей-инвалидов.

«Замечательный законопроект, его хочется поддержать», - сказал председатель комитета Виктор Антонов (Единая Россия). Законопроект предложено доработать и Собранию и администрации.

Ранее бюджетный комитет Псковского областного Собрания решил поддержать законопроект, несмотря на позицию администрации Псковской области, которая просила вернуться к рассмотрению закона во время принятия бюджета, в конце года.

Комитет принял рекомендацию поддержать принятие законопроекта в первом чтении.

Источник: Псковская Лента Новостей