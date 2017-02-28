МЧС: Современный автомобиль сгорает дотла за несколько минут

Современный автомобиль сгорает дотла за несколько минут, причем нередко это может произойти на глазах самого владельца.

В основном, возгорания в автомобилях начинаются из-за нарушения простых правил пожарной безопасности и таких причин как: замыкание в электропроводке; неисправности деталей автомобиля; неисправности топливной системы; небрежность при перевозке легковоспламеняющихся грузов; пролив и возгорание топлива и др. Вероятность пожара увеличивается из-за находящегося в багажнике газового баллона, спецодежды или тряпки, пропитанных легковоспламеняющимся веществом. Нередко автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы или сигнализации.

Так, 28 февраля в 23.12 поступило сообщение о возгорании автомобиля на 176-м километре трассы Р-23 «Псков» в Плюсском районе. К месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №24 в составе трех человек на автоцистерне. В результате пожара в автомобиле «Газель» 2016 года выпуска выгорела кабина по всей площади, огнем поврежден фургон. Наиболее вероятная причина пожара – неисправность топливной системы автомобиля.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает порядок действий при возникновении пожара в автомобиле:

1. Соберите документы, покиньте автомобиль и высадите пассажиров. Люди должны находиться на расстоянии не менее 10 метров от автомобиля.

2. Сообщите о происшествии в пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112».

3. Если возгорание небольшое, приступите к тушению пожара подручными средствами до прибытия пожарной охраны. Постарайтесь сбить пламя с помощью струи огнетушащего средства из огнетушителя либо плотной тканью, землей, песком, снегом. Поднимая капот, будьте осторожны, опасаясь выброса пламени из-за свободного притока кислорода. Возьмите тряпку, чтобы защитить руки от ожога при открывании замка капота. Отклоните голову в сторону. Направьте на очаг горения огнетушащее средство и маневрируйте по всей площади пожара.

Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены бензином – это крайне опасно.

4. При разливе бензина необходимо смыть его водой, засыпать придорожным песком (пылью, землей, снегом) с целью предотвращения его возгорания.

5. Если потушить пожар не удается, безопаснее будет отойти подальше, так как может произойти взрыв топливного бака (газового баллона).

6. Если автомобиль горит на стоянке (в гараже), и есть угроза для распространения пожара, то постарайтесь откатить подальше либо стоящие рядом автомобили, либо сам объект возгорания. Привлекайте для тушения подручными средствами прохожих и жителей ближайших домов.

7. Проезжая мимо горящего автомобиля, не оставайтесь безучастным, обязательно остановитесь на безопасном расстоянии и окажите посильную помощь. Так следует поступать всем водителям при любом происшествии на дороге.

Кроме того, своевременно обращайтесь для прохождения технического обслуживания (ремонта) автомобиля, постоянно следите за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку и топливную систему.

Источник: Псковская Лента Новостей