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В Красногородском районе молодой водитель повторно сел за руль пьяным

02.03.2017 10:14 ПЛН, Псков

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Красногородском районе установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, днем 1 марта у дома на улице Центральной в деревне Литвинка Красногородского района полицейские остановили автомашину ВАЗ. Выяснилось, что за рулем находился 26-летний нетрезвый гражданин. По данному факту проводится проверка.
 
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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