В Красногородском районе молодой водитель повторно сел за руль пьяным

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Красногородском районе установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, днем 1 марта у дома на улице Центральной в деревне Литвинка Красногородского района полицейские остановили автомашину ВАЗ. Выяснилось, что за рулем находился 26-летний нетрезвый гражданин. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей