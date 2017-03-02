Администрация Пскова открыла прием обращений по вопросу состояния улично-дорожной сети

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, в частности, горожане могут обратиться в муниципалитет с вопросом устранения локальных дорожных дефектов.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







