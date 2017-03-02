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Администрация Пскова открыла прием обращений по вопросу состояния улично-дорожной сети
03.03.2017 17:42 ПЛН, Псков
Администрация города Пскова открыла прием обращений по вопросу состояния улично-дорожной сети.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, в частности, горожане могут обратиться в муниципалитет с вопросом устранения локальных дорожных дефектов.
Обращения принимаются на официальном портале администрации города Пскова в разделе «Приемная…Обращения по УДС».
Источник: Псковская Лента Новостей
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