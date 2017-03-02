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Администрация Пскова открыла прием обращений по вопросу состояния улично-дорожной сети

03.03.2017 17:42 ПЛН, Псков

Администрация города Пскова открыла прием обращений по вопросу состояния улично-дорожной сети.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, в частности, горожане могут обратиться в муниципалитет с вопросом устранения локальных дорожных дефектов.
 
Обращения принимаются на официальном портале администрации города Пскова в разделе «Приемная…Обращения по УДС»

Источник: Псковская Лента Новостей



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Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

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