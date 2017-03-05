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К 2,5 годам лишения свободы приговорен житель Печорского района за угон

06.03.2017 10:36 ПЛН, Псков

Приговором Печорского районного суда местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

В суде установлено, что 10 сентября 2016 года мужчина, находясь во дворе дома местного жителя, установил в принадлежащий тому автомобиль принесенную с собой аккумуляторную батарею, проник внутрь салона автомобиля, где, соединив провода замка зажигания, запустил двигатель.

Впоследствии на указанном автомобиле он совершал поездку по населенным пунктам Печорского района до момента полного разряжения аккумуляторной батареи и остановки транспортного средства.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор  Печорского районного суда в отношении осужденного признан законным и обоснованным.

Источник: Псковская Лента Новостей



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