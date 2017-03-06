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13 собранных в Великих Луках КДМ появятся на дорогах Псковской области

07.03.2017 15:58 ПЛН, Псков

Представители Государственного комитета Псковской области по транспорту и Государственного бюджетного учреждения «Псковавтодор» посетили завод «Лесхозмаш» в городе Великие Луки в рамках мониторинга поставки комбинированных дорожных машин (КДМ 650-05). Как сообщается в группе В Контакте Государственного комитета Псковской области по транспорту, в ближайшее время новые КДМ 650-05 в количестве 13 единиц появятся на дорогах Псковской области.

Новые комбинированные дорожные машины универсальны и могут работать как зимой, так и летом, что позволяет упростить технологию обслуживания дорог и значительно снизить затраты на содержание.

Кроме того, всё оборудование в том числе гидроманипуляторы VPL-70-76D, самосвальные кузова, снегоуборочные отвалы и устанавливаемое на КДМ 650-05, полностью изготавливается на заводе «Лесхозмаш», обладающему большим опытом в разработке и проектировании дорожных машин.

Использование мощностей местного производителя позволяет не только поддержать трудовую занятость региона, но и пополняет налоговую базу областного и местного бюджетов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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