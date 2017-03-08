Водителей, повторно севших за руль пьяными, задержали в Пскове и Великолукском районе

В Пскове и Великолукском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в областном центре 6 марта у дома по Крестовскому шоссе стражами порядка был остановлен автомобиль ВАЗ-2104. Выяснилось, что им управлял нетрезвый мужчина 1952 года рождения.

А 7 марта в деревне Поречье Великолуского района по улице Советской на автомашине «Рено» ехал 40-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей