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Водителей, повторно севших за руль пьяными, задержали в Пскове и Великолукском районе
09.03.2017 10:07 ПЛН, Псков
В Пскове и Великолукском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в областном центре 6 марта у дома по Крестовскому шоссе стражами порядка был остановлен автомобиль ВАЗ-2104. Выяснилось, что им управлял нетрезвый мужчина 1952 года рождения.
А 7 марта в деревне Поречье Великолуского района по улице Советской на автомашине «Рено» ехал 40-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
Источник: Псковская Лента Новостей
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