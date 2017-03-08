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Водителей, повторно севших за руль пьяными, задержали в Пскове и Великолукском районе

09.03.2017 10:07 ПЛН, Псков

В Пскове и Великолукском районе дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, в областном центре 6 марта у дома по Крестовскому шоссе стражами порядка был остановлен автомобиль ВАЗ-2104. Выяснилось, что им управлял нетрезвый мужчина 1952 года рождения.
 
А 7 марта в деревне Поречье Великолуского района по улице Советской на автомашине «Рено» ехал 40-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.
 
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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