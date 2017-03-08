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С 2 по 8 марта псковские спасатели 24 раза выезжали на ДТП

09.03.2017 13:11 ПЛН, Псков

С 2 по 8 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области 24 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибло, пострадало 16.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в  двух случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешехода.

При реагировании на ДТП подразделения спасателей проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искореженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокировано два пострадавших.

Один раз осуществлялась стабилизация транспортных средств, ликвидация вторичных факторов не производилась.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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