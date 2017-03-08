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600 пешеходов привлекли к ответственности в Пскове с начала года
09.03.2017 15:37 ПЛН, Псков
600 пешеходов привлекли к административной ответственности в Пскове за нарушение правил дорожного движения с начала года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе общегородского координационного совещания 9 марта сообщил начальник УГИБДД УМВД России по г. Пскову Владимир Папорт.
За январь-февраль всего к административной ответственности по линии ГИБДД в областном центре привлечено более 5,5 тысяч человек. Сотрудники госавтоинспекции поймали 100 пьяных водителей, 13 из них садились за руль в состоянии алкогольного опьянения не в первый раз.
По-прежнему самыми аварийными днями в Пскове остаются вторник и пятница, время - с 15.00 до 21.00, добавил руководитель ведомства.
Источник: Псковская Лента Новостей
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