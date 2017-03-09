В филиалы «Псковавтодора» поступила первая партия новой дорожной техники

В филиалы госпредприятия «Псковавтодор» пришла первая партия новой дорожной техники. Торжественная церемония передачи спецтранспорта состоялась в Пскове в пятницу, 10 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, ключи от одиннадцати грузопассажирских автомобилей и одного автобуса представителям филиалов вручил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

Новая техника приобретена за счет средств областного бюджета. Она предназначена для обслуживания региональных и межмуниципальных дорог и отправится в Псковский, Бежаницкий, Опочецкий, Дедовичский, Гдовский, Новоржевский, Стругокрасненский, Плюсский, Палкинский, Пушкиногорский и Печорский районы.

Александр Кузнецов поздравил «Псковавтодор» с обновлением автопарка спецтехники и поблагодарил сотрудников учреждения за достойный труд, подчеркнув, что ему не стыдно за их работу. Он также отметил, что областные власти всегда поддерживали дорожников, и будут продолжать это делать.

В этом году при содействии администрации региона «Псковавтодор» планирует приобрести тринадцать комбинированных дорожных машин с навесным оборудованием, которые используются для перевозки грузов, очистки покрытия автомобильных дорог от пыли и грязи и других дорожных работ в весенне-летний период.

По окончании церемонии вице-губернатор осмотрел новый спецтранспорт.

Источник: Псковская Лента Новостей