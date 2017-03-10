203 км 470 метров дорог в Псковской области закрыли для грузовиков на 2,5 года

Движение грузового транспорта ограничено на пяти региональных дорогах в Псковской области. Соответствующий приказ Государственного комитета Псковской области по транспорту опубликован на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

На основании результатов проведенной диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автодорог с момента вступления в силу приказа до 1 сентября 2019 года вводится временное ограничение движения транспортных средств, следующих по автодорогам:

1) 58 ОП РЗ 58А-313 Старый Изборск – Палкино – Остров км 0+000-км 56+154 (объезд по автомобильным дорогам: А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой, Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия);

2) 58 ОП РЗ 58А-379 Лудони – Павы – Боровичи км 0+000-км 39+584 (объезд по автомобильным дорогам: Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия, Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков);

3) 58 ОП РЗ 58К-018 Порхов – Успенье км 0+000- км 91+732 (объезд по автомобильным дорогам Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия), 58 ОП РЗ 58К-500 Новгородка – Пушкинские Горы, 58 ОП РЗ 58К-019 Пушкинские Горы – Локня);2

4) 58 ОП РЗ 58К-301 Дуловка – Шабаны км 0+000- км 12+800 (объезд по автомобильным дорогам: А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой, Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия);

5) 58 ОП РЗ 58К-436 Подборовье – с/т «Ветеран» км 0+000 - км 3+200 (объезд по автомобильным дорогам: Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия и 58 ОП РЗ 58К-437 Подборовье – ж/д станция Торошино).

Общая длина участков с ограничениями – 203 км 470 метров.

Ограничение движения осуществляется путем установки на автодорогах соответствующих дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» со знаком дополнительной информации 8.4.1 «Вид транспортного средства» и установки информационных дорожных знаков 6.15 «Направление движения для грузовых автомобилей» в местах примыкания к автодорогам, на которых вводится ограничение движения транспортных средств.

Управлению ГИБДД УМВД России по Псковской области рекомендовано усилить контроль за соблюдением требований дорожных знаков пользователями автодорог.

Источник: Псковская Лента Новостей