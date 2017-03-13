Платный въезд можно будет вводить только для исторических районов городов - проект закона

Так называемый законопроект «о платном въезде» привяжут исключительно к историческим центрам городов, соответствующие поправки разработаны и внесены ко второму чтению правительственного законопроекта, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Плату можно будет вводить, только если существует ограничение движения в исторических местах», - сказал Е.Москвичев во вторник.

Он также отметил, что для того, чтобы признать определенные районы городов историческими, «законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет ограничено».

По словам Е.Москвичева, такие поправки внесены ко второму чтению соответствующего проекта закона. Они разработаны рабочей группой, курирующей данный вопрос.

Сам же законопроект, как ожидается, может быть принят в весеннюю сессию, добавил глава комитета.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект об организации дорожного движения, в том числе предоставляющий возможность вводить «платный въезд» в городах.

Речь идет о внесенном правительством 16 апреля 2016 года в Госдуму проекте закона, содержащем в первом чтении нормы, которые могли бы предоставить властям возможность введения безальтернативного платного въезда в определенные зоны городов.

Проект предусматривает возможность установления свободных тарифов за движение по участкам автомобильных дорог или запрета движения транспортных средств по ним.

Против законопроекта выступили в КПРФ, ЛДПР и в «Справедливой России».

Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой отметил, что «есть предложение и понимание», что ограничительные меры по въезду в определенные зоны городов может вводить только субъект федерации, «естественно, с предварительным информированием граждан и, что важно, с предложением гражданам альтернативных маршрутов, которые никаким образом не нарушат их законных интересов».

Заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов, представляя законопроект, отметил, что при его разработке изучался опыт городов в других странах. Например, в Лондоне въезд в определенные зоны стоит примерно 10,5 фунтов, сказал замминистра.

Он также сослался на статистику, которая говорит, что в тех городах, где введен платный въезд, снизилось число автомобилей в этих зонах, увеличилась скорость передвижения транспорта, количество пробок снизилось на 30%. Статья не предполагает обязанность вводить плату за въезд на определенные участки дорог, а дает такую возможность, отметил чиновник.

Замминистра также высказал мнение, что чиновники на местах не будут устанавливать высокие тарифы за въезд, потому что они «не самоубийцы».

Законопроект активно обсуждался и подвергся критике со стороны общественности на самых разных площадках. В дискуссиях принимали участие и депутаты разных фракций, и члены Общественной палаты РФ, и представители некоммерческих организаций.

Источник: Псковская Лента Новостей