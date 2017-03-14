Великолукских школьников проверили на знание Правил дорожного движения

Сегодня в средней школе № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского города Великие Луки состоялось тестирование учащихся с 5 по 8 класс на знание Правил дорожного движения.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в процессе тестирования участвовала и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Решение о проведении тестирования было принято на одном из заседаний рабочей группы по безопасности дорожного движения при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области. «Мы совместно с Госавтоинспекцией и управлением образования региона приняли решение провести тестирование школьников на знание Правил дорожного движения. Это очень важно, потому как проводится большая работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий, а обратной реакции мы не видим. Чаще мы слышим об авариях на дорогах и травмах у детей», – подчеркнула Наталия Соколова.

Тесты разработаны специальным методическим центром. Они основываются на той программе, которую обучающиеся проходят в рамках предмета ОБЖ. Школьникам дается 10 минут на то, чтобы ответить на 14 вопросов. Итоги тестированы будут подведены завтра.

Вопросы довольно простые. Однако при ответе чаще всего у детей возникает одна сложность. Она связана с жестами регулировщика на дороге. Затруднения, по мнению Наталии Соколовой, возникают в связи с тем, что мы довольно редко встречаем регулировщика на дороге.

«Очень приятно, что школы откликнулись на наш призыв и активно участвуют в этой акции. Нам предстоит проанализировать результаты тестирования. Думаю, что работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем. Это пойдет на пользу детям. Ведь самое главное право ребенка – это право на жизнь и безопасность», – подчеркнула Наталия Соколова.

Добавим, что в Великих Луках в ближайшее время тестирование пройдет еще в двух школах - № 1 и № 11. Эти школы были выбраны не случайно. Как пояснила инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД Псковской области Наталья Скачкова, в этих образовательных учреждениях были выявлены факты дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. Кроме того, вблизи этих школ находятся пешеходные переходы. Дети чаще всего нарушают правила дорожного движения, когда они идут в школу или же спешат на дополнительные занятия. Поэтому необходимо напоминать обучающимся о Правилах дорожного движения, чтобы избежать беды. Тем более, впереди – очередные школьные каникулы.

Источник: Псковская Лента Новостей