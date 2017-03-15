Повторно севших за руль пьяными выявили в нескольких районах Псковской области

В ряде районов Псковской области дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, 15 марта в Бежаницах на улице Смольной 31-летний местный житель управлял автомашиной ВАЗ-2107, будучи в состоянии алкогольного опьянения. А на улице Аэродромной в Пушкинских Горах стражами порядка был остановлен еще один автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился нетрезвый гражданин 1987 года рождения.

В Красногородске по улице Гагарина на мопеде двигался нетрезвый мужчина 1986 года рождения. В Себеже вечером 15 марта выявлен еще один водитель 1988 года рождения, который в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля ВАЗ-21099. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей