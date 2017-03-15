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15.03.2017 20:04 У сотрудников аппарата псковского УФСИН России прошло занятие по безопасности дорожного движения
Повторно севших за руль пьяными выявили в нескольких районах Псковской области
16.03.2017 13:32 ПЛН, Псков
В ряде районов Псковской области дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, так, 15 марта в Бежаницах на улице Смольной 31-летний местный житель управлял автомашиной ВАЗ-2107, будучи в состоянии алкогольного опьянения. А на улице Аэродромной в Пушкинских Горах стражами порядка был остановлен еще один автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился нетрезвый гражданин 1987 года рождения.
В Красногородске по улице Гагарина на мопеде двигался нетрезвый мужчина 1986 года рождения. В Себеже вечером 15 марта выявлен еще один водитель 1988 года рождения, который в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля ВАЗ-21099. По данным фактам проводятся проверки.
В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
Источник: Псковская Лента Новостей
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