Почта России пояснила, зачем установила у дома №48 по улице Рокоссовского в Пскове знак «Остановка запрещена»

Интерактив от читателя ПЛН. Установка знака «Остановка запрещена» у дома №48 по улице Рокоссовского в Пскове произведена в соответствии с решением управления городского хозяйства администрации города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФПС Псковской области, комментируяот читателя ПЛН.

«Это необходимо для почтового обмена и обеспечения безопасности при погрузке/разгрузке служебного автотранспорта», - пояснили в пресс-службе организации.

Напомним, пскович пожаловался на то, что 15 марта жители дома №48 по улице Рокоссовского в городе Пскове обнаружили свежеустановленный знак «Остановка запрещена». «При том, что в спальном районе города остро стоит проблема с парковочными местами, находящееся в доме отделение Почты России без какого-либо согласования с жителями дома отрезало порядка 5 парковочных мест, непонятно, на каком основании от придомовой парковки», - написал читателей ПЛН.

Источник: Псковская Лента Новостей