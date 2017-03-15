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16:17 Почта России пояснила, зачем установила у дома №48 по улице Рокоссовского в Пскове знак «Остановка запрещена»
15.03.2017 20:04 У сотрудников аппарата псковского УФСИН России прошло занятие по безопасности дорожного движения
Почта России пояснила, зачем установила у дома №48 по улице Рокоссовского в Пскове знак «Остановка запрещена»
16.03.2017 16:17 ПЛН, Псков
Установка знака «Остановка запрещена» у дома №48 по улице Рокоссовского в Пскове произведена в соответствии с решением управления городского хозяйства администрации города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФПС Псковской области, комментируя Интерактив от читателя ПЛН.
«Это необходимо для почтового обмена и обеспечения безопасности при погрузке/разгрузке служебного автотранспорта», - пояснили в пресс-службе организации.
Напомним, пскович пожаловался на то, что 15 марта жители дома №48 по улице Рокоссовского в городе Пскове обнаружили свежеустановленный знак «Остановка запрещена». «При том, что в спальном районе города остро стоит проблема с парковочными местами, находящееся в доме отделение Почты России без какого-либо согласования с жителями дома отрезало порядка 5 парковочных мест, непонятно, на каком основании от придомовой парковки», - написал читателей ПЛН.
Источник: Псковская Лента Новостей
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