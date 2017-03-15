www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

При попытке скрыться врезался в забор «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Vesta в марте от 515 900 рублей Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Коды регионов на автономерах Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Прекрасное далеко Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Коды регионов на автономерах Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Vesta в марте от 515 900 рублей
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   
80% псковичей поддерживают введение уголовной ответственности за препятствование проезду машин скорой помощи

80% псковичей поддерживают введение уголовной ответственности за препятствование проезду машин скорой помощи

80% псковичей поддерживают введение уголовной ответственности за препятствование проезду машин скорой помощи. Об этом говорят результаты опроса, проведенного в группе «Автомир Псков» В Контакте. В анонимном опросе...11

В Пскове могут запретить поворот налево на нескольких крупных перекрестках

16.03.2017 18:02 ПЛН, Псков

В Пскове могут запретить поворот налево на нескольких крупных перекрестках. 16 марта городская комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела несколько предложений на данную тему, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей .

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт поставил вопрос о запрете поворота налево с Октябрьского проспекта на улицу Некрасова (в сторону Комсомольского переулка). За последние две недели при выполнении такого маневра было 8 происшествий, 2 из них с пострадавшими, в каждом не менее двух человек получили травмы. Как и на перекрестке Октябрьский – Гражданская, водители поворачивают налево «вслепую». Поэтому, по словам Владимира Папорта, необходимо или запретить поворот налево, или установить дополнительную секцию светофора.

Принято решение попробовать установить дополнительную секцию светофора. Если это сильно усложнит движение через перекресток, будет применен второй вариант с запретом левого поворота. В случае запрета вырастет нагрузка на Октябрьскую площадь, где водителям придется разворачиваться.

Также было озвучено предложение запретить поворот налево с Рижского проспекта на улицу Петровскую (в сторону ул. Пароменской и Коммунальной). В поддержку такого решения высказались представители «Псковпассажиравтотранса». Но, по словам Владимира Папорта, действующий ГОСТ вообще запрещает поворот налево с магистральной улицы вне светофора. Тогда придется закрывать поворот налево с Рижского проспекта на ул. Киселева, с Юбилейной на Красноармейскую и Мирную. По данному предложению все ограничилось обсуждением.

На заседании комиссия приняла положительное решение по обращению УГИБДД по Псковской области об установке дополнительных секций светофора для регулирования поворота налево на перекрестках:
- Октябрьского проспекта и улицы Гражданской
- Рижского проспекта и улицы Народной
- Улицы Труда и улицы Звездной

Особое беспокойство у сотрудников ГИБДД вызывает перекресток Октябрьского проспекта и улицы Гражданской. По данным Госавтоинспекции, только «технических» ДТП за год на этом перекрестке было 74, 6 аварий с пострадавшими. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31