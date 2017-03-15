В Пскове могут запретить поворот налево на нескольких крупных перекрестках

В Пскове могут запретить поворот налево на нескольких крупных перекрестках. 16 марта городская комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела несколько предложений на данную тему, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей .

Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт поставил вопрос о запрете поворота налево с Октябрьского проспекта на улицу Некрасова (в сторону Комсомольского переулка). За последние две недели при выполнении такого маневра было 8 происшествий, 2 из них с пострадавшими, в каждом не менее двух человек получили травмы. Как и на перекрестке Октябрьский – Гражданская, водители поворачивают налево «вслепую». Поэтому, по словам Владимира Папорта, необходимо или запретить поворот налево, или установить дополнительную секцию светофора.



Принято решение попробовать установить дополнительную секцию светофора. Если это сильно усложнит движение через перекресток, будет применен второй вариант с запретом левого поворота. В случае запрета вырастет нагрузка на Октябрьскую площадь, где водителям придется разворачиваться.



Также было озвучено предложение запретить поворот налево с Рижского проспекта на улицу Петровскую (в сторону ул. Пароменской и Коммунальной). В поддержку такого решения высказались представители «Псковпассажиравтотранса». Но, по словам Владимира Папорта, действующий ГОСТ вообще запрещает поворот налево с магистральной улицы вне светофора. Тогда придется закрывать поворот налево с Рижского проспекта на ул. Киселева, с Юбилейной на Красноармейскую и Мирную. По данному предложению все ограничилось обсуждением.



На заседании комиссия приняла положительное решение по обращению УГИБДД по Псковской области об установке дополнительных секций светофора для регулирования поворота налево на перекрестках:

- Октябрьского проспекта и улицы Гражданской

- Рижского проспекта и улицы Народной

- Улицы Труда и улицы Звездной

Особое беспокойство у сотрудников ГИБДД вызывает перекресток Октябрьского проспекта и улицы Гражданской. По данным Госавтоинспекции, только «технических» ДТП за год на этом перекрестке было 74, 6 аварий с пострадавшими.

Источник: Псковская Лента Новостей