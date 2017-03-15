Окончательное решение о судьбе одного из двух пешеходных переходов через улицу Максима Горького на перекрестке с улицей Пароменской в Пскове не принято

Окончательное решение о судьбе одного из двух пешеходных переходов через улицу Максима Горького на перекрестке с улицей Пароменской не принято. 16 марта городская комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела данное предложение, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

опроса, проведенного на сайте Псковской Ленты Новостей. Мнения участников опроса - оставлять или убирать ближний к Рижскому проспекту переход - разделились. Начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт рассказал о результатах. Мнения участников опроса - оставлять или убирать ближний к Рижскому проспекту переход - разделились.

В настоящее время опрос на сайте ПЛН не закрыт, решение об упразднении поддерживают около 59% участников опроса.

Поскольку этого недостаточно для принятия окончательного решения, к вопросу вернутся на следующем заседании в апреле.

Также комиссия поддержала предложение инспектора по особым поручениям УГИБДД УМВД по Псковской области Николая Макарова о переносе пешеходного перехода через Октябрьский проспект на перекрестке с улицей Гоголя. Несколько лет назад было принято решение убрать один из двух переходов. Николай Макаров отметил, что остался небезопасный переход - без освещения. В связи с этим предлагается убрать его и вернуть переход ближе к магазину «Ракета».

Кроме того, поддержку получило предложение о переносе пешеходного перехода вблизи переулка Малый на безымянной улице, соединяющей ул. Вокзальную и ул. Толстого (проходит под Крестовским виадуком). Он сместится на несколько десятков метров к парковой зоне и автобусной остановке.

Источник: Псковская Лента Новостей