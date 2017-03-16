Правительство РФ разработает дорожную карту по совершенствованию стандартов в сфере дорожного строительства

Правительство разрабатывает дорожную карту, которая предусматривает комплекс мероприятий по совершенствованию нормативного обеспечения и строительства в сфере дорожного хозяйства. Об этом сообщили эксперты Общероссийского народного фронта по итогам анализа соответствующего доклада. Предложение по актуализации дорожных строительных норм и правил (СНиПов) было озвучено активистами ОНФ на форуме в Йошкар-Оле в апреле 2016 года. В Народном фронте отметили, что проследят за тем, как будет разрабатываться дорожная карта и оценят эффективность исполнения президентского поручения.

Эксперты ОНФ рассказали, что правительство поддержало предложения Народного фронта и приступило к разработке дорожной карты по совершенствованию госстандартов и сводов правил в дорожном строительстве. Минтранс России также сообщает, что утверждение и дальнейшая работа в соответствии с мероприятиями, предусмотренными в карте, являются одной из приоритетных задач.

Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания межрегионального форума ОНФ «Форум действий. Регионы», состоявшегося 25 апреля 2016 г. в Марий Эл. До 1 августа 2016 г. правительству необходимо было представить предложения по совершенствованию государственных стандартов, сводов правил в сфере дорожного строительства в целях повышения эффективности расходования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

«Доклад правительства от 30 июля 2016 г, по нашему мнению, не предлагал достаточно эффективных мер по совершенствованию госстандартов и правил в дорожном строительстве. Мы рады, что в новом документе правительство прислушалось к нашим рекомендациям и надеемся на дальнейшее конструктивное сотрудничество», – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы РФ Александр Васильев.

Говоря о несовершенствах строительных нормативов, эксперты напомнили, что в своде правил «Автомобильные дороги» ширина разделительной полосы на автомагистралях составляет 6 м, на скоростных многополосных дорогах – 5 м. Хотя еще 10 лет назад было доказано, что такая ширина избыточна и должна быть не менее 2 м плюс ширина ограждения.

«Ширина полосы движения на многополосных автомобильных дорогах в нашей стране составляет 3,75 м. За рубежом для полос движения, не предназначенных для движения грузового транспорта, она составляет 3,5 м. Исследования специалистов МАДИ, выполненные на МКАД, доказали, что сокращение полосы движения до 3,5 м не снижает пропускную способность, но приводит к сокращению числа ДТП. Авторы действующих норм этого не учитывали, и мы постоянно сталкиваемся с перерасходом бюджетных средств», – подчеркнул Васильев.

Еще одним примером несовершенства стандартов дорожного строительства является минимальная ширина полосы движения, которая составляет 3,5-3,75 м. Согласно проведенным исследованиям, для городских условий достаточной будет ширина от 2,7 до 3,6 м.

В настоящее время в дорожном хозяйстве действуют актуализированные нормы, разработанные Минстроем России, основными из которых являются своды правил «Автомобильные дороги», «Мосты и трубы» и др. В 2015 г. вступил в силу технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». В соответствии с программой обеспечения соблюдения требований этого технического регламента с участием Министерства транспорта России разработан 171 межгосударственный стандарт, устанавливающий требования к изысканиям, проектированию, строительству, эксплуатации автомобильных дорог, дорожно-строительным материалам и изделиям.

«Эти стандарты являются существенным шагом вперед, хотя и не решают всех вопросов по совершенствованию стандартов и сводов правил в сфере дорожного строительства, накопившихся годами. Мы уверены, что комплексный план действий позволит устранить существующие проблемы и недоработки. В настоящее время Минтранс разрабатывает дорожную карту, однако пока неясно, каковы сроки ее подготовки и, тем более реализации. Оценить в целом эффективность исполнения поручения пока не представляется возможным, и мы обязательно будем держать ситуацию на контроле», – заключил Александр Васильев.

Источник: Псковская Лента Новостей