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Дорожные стандарты станут обязательными

17.03.2017 09:05 ПЛН, Псков

Дорожные стандарты станут обязательными, что повысит безопасность участников движения. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе МВД России.

На данный момент стандарты носят добровольный характер. В частности, отсутствие того или иного объекта дорожной инфраструктуры, как светофора на пешеходном переходе, не является нарушением.

Над проектом постановления правительства работали сотрудник МВД России. Всего в законопроект включены 25 национальных стандартов, касающихся правил применения дорожных знаков, разметки, отбойников, освещения, «лежачих полицейских» и светофоров. По новому закону все это будет регулироваться ГОСТами.

«Важно точечно выбрать ГОСТы, которые непосредственно могут влиять на повышение уровня безопасности дорожного движения. Для этого их нужно «погрузить» в нормативно-правовые акты, чтобы они носили обязательный характер, а не рекомендательный», – сообщил «известиям» представитель первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова, по чему поручения и разрабатывался проект.

Эксперты считают, что, став обязательными к исполнению, дорожные стандарты будут способствовать повышению безопасности и спасут много жизней.

Источник: Псковская Лента Новостей



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