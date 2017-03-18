Псковская Госавтоинспекция напоминает водителям, как сохранить семейный бюджет

Центр автоматической фиксации правонарушений ГИБДД Псковской области напоминает водителям, что получить информацию о наличии штрафов можно на официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru в разделе Проверка штрафов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют еженедельно просматривать данный сайт, так как не позднее 20 дней со дня вынесения постановления штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа, что позволит сохранить семейный бюджет. Данным сайтом также рекомендуют пользоваться гражданам, которые не проживают в местах их регистрации, или тем, кто не имеет возможности получить заказное отправление в отделении почты.

Напомним, что при неуплате административного штрафа в установленный законом срок (60 дней) лицо привлекается судом к административной ответственности по ст. 20.25 Административного Кодекса РФ. При этом штраф увеличивается вдвое, также необходимо будет оплатить вынесенный штраф ГИБДД в полном размере.

За текущий год по ст. 20.25 привлечено более 250 водителей.

«Уважаемые водители, оплачивайте штрафы вовремя, экономьте свое время и деньги. Помните, что неотвратимость наказания настигнет вас в любом случае», - отметили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей