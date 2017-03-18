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Псковская Госавтоинспекция напоминает водителям, как сохранить семейный бюджет

20.03.2017 12:50 ПЛН, Псков

Центр автоматической фиксации правонарушений ГИБДД Псковской области напоминает водителям, что получить информацию о наличии штрафов можно на официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru в разделе Проверка штрафов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
 
В Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют еженедельно просматривать данный сайт, так как не позднее 20 дней со дня вынесения постановления штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа, что позволит сохранить семейный бюджет. Данным сайтом также рекомендуют пользоваться гражданам, которые не проживают в местах их регистрации, или тем, кто не имеет возможности получить заказное отправление в отделении почты.
 
Напомним, что при неуплате административного штрафа в установленный законом срок (60 дней) лицо привлекается судом к административной ответственности по ст. 20.25 Административного Кодекса РФ. При этом штраф увеличивается вдвое, также необходимо будет оплатить вынесенный штраф ГИБДД в полном размере.
 
За текущий год по ст. 20.25 привлечено более 250 водителей.
 
«Уважаемые водители, оплачивайте штрафы вовремя, экономьте свое время и деньги. Помните, что неотвратимость наказания настигнет вас в любом случае», - отметили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей



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