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В Новосокольниках прошла акция «Пристегни самое дорогое!»

21.03.2017 13:08 ПЛН, Псков

В Новосокольниках Госавтоинспекцией организована профилактическая акция «Пристегни самое дорогое!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, стражи порядка совместно с учащимися провели профилактическое мероприятие, в рамках которого призвали водителей-родителей использовать детские удерживающие устройства.
 
 
Безопасность детей, как участников дорожного движения, является одним из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. На основании проведенного анализа ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом установлено, что за два месяца текущего года на территории области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. При этом один ребенок погиб и 9 детей получили ранения различной степени тяжести.
 
Во всех вышеперечисленных ДТП усматривается вина водителей-родителей. В каких-то случаях они неверно выбрали дистанцию до впереди идущего транспортного средства, были невнимательными при обгоне или просто не позаботились о безопасности своего маленького пассажира и не пристегнули его ремнем безопасности.
 
 
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки совместно с коллегами из ОГИБДД МО МВД «Новосокольнический» и учащимися одной из школ Новосокольников провели профилактическое мероприятие, в рамках которого акцентировали внимание водителей на обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров. Автомобилисты, в свою очередь, пообещали, что впредь пренебрегать данной мерой безопасности не будут.
 
 
В ходе этой акции всем участникам дорожного движения раздавались наглядная агитационная информация, световозвращающие брелоки и адаптеры на ремни безопасности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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