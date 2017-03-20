План ремонта дворов Пскова вынесен на сессию с положительной рекомендацией

В Псковской городской Думе сегодня, 21 марта, состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Депутаты рассмотрели План ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам на территории Пскова в 2017 году. План составлен в разрезе 12 городских округов с разбивкой по 68 адресам на общую сумму 84 млн рублей – по 7 млн рублей на округ. В этом году сумма на ремонт дворов увеличена вдвое по сравнению с 2016 годом. Рекомендация комитета коллегам на сессии – план принять.

Заместитель начальника Управления городского хозяйства Администрации города Дмитрий Таратынов доложил о планах по установке детских площадок по 12 адресам на общую сумму 2,9 млн рублей. Примерно равная сумма предусматривается на каждый двор, площадка будет включать 2-3 элемента. Работа над этим документом будет продолжена до апрельской сессии.

Члены комитета согласовали документы по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков»: это предоставление жилых помещений по договорам социального найма, коммерческого найма и по договорам найма служебного жилого помещения.

Начальник Управления по учету и распределению жилой площади администрации города Марина Мусаева рассказала о ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Пскове в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах (четвертый этап)». В 2017 году планируется расселение 20 домов, в которых проживают 97 семей (239 человек). После расселения дом №4 по ул. Труда подлежит реконструкции, т.к. является объектом культурного наследия регионального значения, 19 домов – сносу. В целях расселения в администрации Псковской области 16 марта 2017 года подписано инвестиционное соглашение между администрацией региона и ООО «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества». Данное соглашение предусматривает передачу городу 98 квартир. Информация принята к сведению.

Источник: Псковская Лента Новостей