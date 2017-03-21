Требования к подготовке водителей большегрузов будут ужесточены - Медведев

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что подпишет поручение об ужесточении требований к подготовке водителей большегрузных автомобилей.

На встрече главы правительства с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок главе правительства рассказали о том, что в настоящее время на подготовку таких водителей отводится всего от 12 до 14 часов.

«Я не знал, что можно посетить (12-14 занятий) - сел и поехал», - сказал в связи с этим глава правительства, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что одно дело, когда речь идет о подготовке водителя легкового автомобиля, и совершенно другое дело, когда речь идет о водителях грузового автотранспорта.

«Я подпишу поручение о том, чтобы эти правила все-таки сделать более жесткими. Мы должны получать квалифицированных водителей», - сказал Д.Медведев.

Он также обратил внимание на необходимость уделять больше внимания грузовому автотранспорту в системе министерства транспорта.

В частности, глава правительства напомнил, что в советский период существовало пять различных министерств, занимавшихся различными видами транспорта: министерство морского флота, министерство речного флота, министерство автомобильного транспорта, министерство воздушного транспорта и министерство путей сообщения.

«Нам не нужно пять министерств, потому что это просто пятикратное увеличение бюрократии, но то, что автомобильные перевозки, грузовые автомобильные перевозки должны занимать более значительное место в системе регулирования транспорта, это абсолютно однозначно», - сказал Д.Медведев.

Источник: Псковская Лента Новостей