Водителей с иностранными правами оставят без работы в России

Летом 2017 года водители-иностранцы могут потерять право на работу, если у них не будет российских прав. По данным профсоюза, только в Москве это заденет 20% всех частных перевозчиков. Перевозчики, позволившие водителям выйти на линию без российских прав, будут оштрафованы на 50 тыс. рублей.

Новая норма вводится поправками в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс об административных правонарушениях, которые вступят в силу 1 июля 2017 года. До этого срока водители должны сдать экзамен и получить российские права. Ранее введение нормы дважды откладывалось из-за неготовности транспортных предприятий. При этом водители при наличии только иностранных прав смогут по-прежнему использовать транспорт в личных целях.

Профсоюз такси одобрительно встретил нововведения, считая, что это уменьшит число нелегальных перевозчиков.

«Значительная часть таксистов, особенно в Москве, имеют права Узбекистана, Таджикистана и других бывших союзных республик. При этом они зачастую не официально трудоустроены, а берут машины в аренду. Получается, что гражданин чужого государства незаконно занимается предпринимательской деятельностью на территории России», - заявил «Известиям» глава межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин.

По сообщению представителей автошкол, наплыва желающих сдать на российские права у них нет. По мнению председателя Союза автошкол Москвы Александра Ачкасова, это связано с желанием многих иностранных граждан получать документы окольными путями, незаконно.

Источник: Псковская Лента Новостей