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Александр Козловский обратился к руководителю Росавтодора с просьбой оказать содействие в развитии дорожной сети Псковской области

25.03.2017 10:45 ПЛН, Псков

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский обратился к руководителю Федерального дорожного агентства Роману Старовойту с просьбой оказать содействие в развитии дорожной сети Псковской области, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 
 
 
В частности, он напомнил, что в Великих Луках реализуется крупный инфраструктурный проект федерального значения - путепровод, на который из федерального бюджета выделено более полумиллиарда рублей. «Одна из наиболее многолетних проблем для жителей Великих Лук – часто закрытые железнодорожные переезды. Сейчас на них часами стоят "неотложки", пожарные, машины МЧС, да и на работе промышленных предприятий это сказывается не самым лучшим образом. Строительство путепровода, которое идет сейчас полным ходом, должно окончательно решить проблему. Правда, для этого еще необходимо сделать реконструкцию прилегающих улиц, – отметил депутат Госдумы от Псковской области. – Этот проект активно поддерживает губернатор Псковской области Андрей Анатольевич Турчак, глава города Великие Луки, но без федеральных средств не обойтись».
 
Александр Козловский напомнил, что путепровод в рабочем режиме должен заработать уже в этом декабре. По нему будет организовано движение транспорта по два ряда в каждую сторону. В то же время весь этот транспортный поток, прежде чем попасть на путепровод, будет тормозиться в своеобразном бутылочном горлышке на улице Дьяконова. Чтобы избежать этого, администрацией Великих Лук за счет собственных средств изготовлены два проекта – на расширение улицы Дьяконова и на устройство подземных пешеходных переходов (чтобы убрать светофоры). Проектом предусматривается реконструкция ул. Дьяконова до пр. Ленина, капитальный ремонт перекрестка этих магистралей с расширением дорожного полотна, круговым движением и тремя подземными пешеходными переходами.
 
В ответ руководитель Росавтодора Роман Старовойт пообещал взять этот вопрос под контроль. Со своей стороны, отметил Александр Козловский, он также приложит все силы для реализации этого проекта, чтобы в итоге путепровод позволил наладить нормальное движение и водителей, и пешеходов. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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