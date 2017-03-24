Нелегальных таксистов выявили в Пскове

В ходе очередного профилактического мероприятия, проведенного 23 марта, на территории города Пскова сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Пскову при информационной поддержке Государственного комитета Псковской области по транспорту, проверены автотранспортные средства на предмет соблюдения требований транспортного законодательства при осуществлении перевозок легковым такси. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, по результатам рейда составлено 6 протоколов об административных правонарушениях. Наиболее часто встречающимся правонарушением является отсутствие или неправильное заполнение путевых листов. Выявлены случаи осуществления незаконной предпринимательской деятельностью по перевозке пассажиров легковым такси.

Государственный комитет Псковской области по транспорту настоятельно рекомендует гражданам пользоваться услугами легальных перевозчиков такси. Только добросовестный перевозчик, получивший разрешение на осуществление деятельности по перевозке легковым такси, может гарантировать пассажирам техническую исправность автомобиля и надлежащие квалификацию и здоровье водителя.

Добавим, что консультацию по вопросам организации перевозочного процесса легковым такси в соответствии с законодательством можно получить в контрольно-ревизионном отделе по адресу: г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 5, тел: 8(8112) 66-45-88.

Источник: Псковская Лента Новостей