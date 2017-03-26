Грузоперевозчики Псковской области сэкономили на транспортном налоге 57 млн рублей благодаря системе «Платон»

По итогам 2016 года сумма налогового вычета для зарегистрированных в Псковской области грузоперевозчиков составила 57 млн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФКУ «Севзапуправтодор», такую льготу получили все владельцы транспортных средств, работающие в системе «Платон».

Фактически перевозчики были освобождены от уплаты транспортного налога, если сумма перечисленных ими сборов в дорожный фонд страны за проезд по федеральным трассам превысила или была равна сумме налога.

Выпадающие доходы от налоговой льготы в декабре прошлого года в полном объеме были компенсированы региону из федерального бюджета за счет сборов системы «Платон».

«За первый год работы государственной системы «Платон» количество зарегистрированных в ней грузовиков достигло 800 тысяч машин. На сегодняшний день сборы в дорожный фонд страны от системы превысили 22 млрд рублей. Все эти средства направлены на ремонт самых проблемных дорог и аварийных мостов, восстановление которых без «Платона» было бы невозможно в ближайшее десятилетие. Их ремонт значительно повышает безопасность дорожного движения для всех автомобилистов. При этом система работает в интересах всех законопослушных предпринимателей, так как конкуренция на рынке грузоперевозок приобретает цивилизованный характер», - подчеркнул глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Эксперты отмечают, что некоторые недобросовестные перевозчики, особенно физические лица, тем не менее не используют право налогового вычета, так как боятся встречных проверок налоговой службы. «Когда оказывается, что они проезжают только по федеральным трассам по 100 тысяч километров в год, а бизнес не оформлен, то у налоговиков могут возникнуть справедливые вопросы», - поясняют в Росавтодоре.

Источник: Псковская Лента Новостей