В России изменили порядок замены и выдачи водительских прав

Многофункциональные центры (МФЦ) получили полномочия по выдаче поступивших из подразделений Госавтоинспекции водительских удостоверений взамен ранее выданных. Об этом говорится в тексте постановления, которое подписано премьером Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства. Также правительство внесло изменения, которые уточняют вопросы замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия.

«Принятые решения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг, уменьшение финансовых и временных издержек граждан при обращении за госуслугами, снижение коррупционных рисков», - говорится в тексте постановления, сообщает Auto.mail.ru.

В настоящее время российские водительские удостоверения (взамен ранее выданных) и международные водительские удостоверения выдаются только в подразделениях Госавтоинспекции. Теперь получить эти документы можно будет и в отделениях МФЦ.

Кроме того, в настоящее время в случае замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока его действия первоначально установленный срок не подлежит изменению.

«Учитывая, что многие граждане обращаются по вопросу замены водительского удостоверения до истечения срока его действия, проектом постановления предусмотрено положение, предусматривающее возможность при условии предоставления медицинского заключения получать новое водительское удостоверение сроком на 10 лет», - отмечается в постановлении.

Ранее сегодня правительство также внесло изменения в Правила дорожного движения (ПДД), в части касающейся начинающих водителей. Так, изменения касаются возможности буксировки управляемыми начинающими водителями транспортными средствами; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах, а также управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы. Кроме того, согласно документу, если водитель со стажем до двух лет не обозначил транспортное средство знаком «Начинающий водитель», то возможен запрет эксплуатации такой машины.

Источник: Псковская Лента Новостей