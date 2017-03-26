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По требованию прокуратуры на трассе Р-23 в Заплюсье демонтируют аварийный путепровод

27.03.2017 13:13 ПЛН, Псков

Плюсским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района об обязании ООО «АвтоАльянс» принять меры по демонтажу путепровода, расположенного на территории Плюсского района, на 179 км+944 автомобильной дороги Санкт-Петербург-Невель.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что путепровод через шоссе Санкт-Петербург-Невель, расположенный в п. Заплюсье Плюсского района Псковской области, находится в аварийном состоянии вследствие разрушения бетонных конструкций, разрыва арматуры и пр.

В нарушение требований ст. 7 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» собственник путепровода ремонт и его надлежащее содержание не осуществляет, вследствие чего он является потенциально опасным объектом.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

Источник: Псковская Лента Новостей



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