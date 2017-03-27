Молодые водители будут ездить с восклицательным знаком на стекле

Правительство вводит ограничения для молодых водителей.

«Молодой водитель до двух лет стажа должен будет обеспечен специальным знаком - на фоне желтого цвета восклицательный знак. И молодым водителям будет запрещено заниматься буксировкой и возить пассажиров на мотоцикле», - сказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на встрече главы правительства Дмитрия Медведева со своими заместителями в понедельник, сообщает «Интерфакс».

По его словам, правительство проанализирует практику применения этих нововведений.

«Надо посмотреть, как они будут работать, потому что их смысл именно заключается в том, чтобы оградить молодых и не очень опытных водителей от тех проблем, которые могут возникнуть в связи с выполнением сложных видов перевозок или перевозок людей», - сказал в свою очередь Д.Медведев.

Такие нововведения, по его словам, с одной стороны, должны помочь молодым водителям, а, с другой стороны, «не связать их по рукам и ногам», и здесь нужно найти приемлемый компромисс.

«Нужно проанализировать практику применения этих норм, ну, а так они, конечно, направлены на обеспечение лучшей безопасности на дорогах», - сказал Д.Медведев.

Источник: Псковская Лента Новостей