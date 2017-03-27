Госдума до конца весенней сессии должна принять закон о штрафах за опасное вождение - Шувалов

В правительстве рассчитывают на принятие Госдумой законопроекта об опасном вождении до конца весенней сессии в этом году, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«В Госдуме этот документ сейчас рассматривается, и мы рассчитываем на то, что до конца работы весенней сессии Госдума примет решение по штрафам за опасное вождение», - сказал И.Шувалов в ходе встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами в понедельник, сообщает «Интерфакс».

И.Шувалов напомнил, что правительство одобрило законопроект, вводящий соответствующие санкции за опасное вождение.

Источник: Псковская Лента Новостей