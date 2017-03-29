Псковская таможня напоминает о необходимости оснащения ввезенных в Россию транспортных средств системой «Эра-Глонасс»

Псковская таможня напоминает заинтересованным лицам о необходимости оснащения ввезенных транспортных средств системой «Эра-Глонасс».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, 1 января этого года вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс». В России установка «Эра-Глонасс» стала обязательным условием для получения паспортов транспортных средств.

Псковская таможня информирует участников внешнеэкономической деятельности о том, что она не обладает компетенцией на совершение таможенных операций в отношении товаров, на которые в установленном порядке выдаются паспорта транспортных средств, паспорта шасси транспортных средств и паспорта самоходных машин, ввозимых участниками ВЭД, за исключением транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования.

Полномочиями на выдачу указанных документов обладают таможенные посты Центральной акцизной таможни.

Источник: Псковская Лента Новостей