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10:28 Псковская таможня напоминает о необходимости оснащения ввезенных в Россию транспортных средств системой «Эра-Глонасс»
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Псковская таможня напоминает о необходимости оснащения ввезенных в Россию транспортных средств системой «Эра-Глонасс»
30.03.2017 10:28 ПЛН, Псков
Псковская таможня напоминает заинтересованным лицам о необходимости оснащения ввезенных транспортных средств системой «Эра-Глонасс».
Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, 1 января этого года вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс». В России установка «Эра-Глонасс» стала обязательным условием для получения паспортов транспортных средств.
Псковская таможня информирует участников внешнеэкономической деятельности о том, что она не обладает компетенцией на совершение таможенных операций в отношении товаров, на которые в установленном порядке выдаются паспорта транспортных средств, паспорта шасси транспортных средств и паспорта самоходных машин, ввозимых участниками ВЭД, за исключением транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования.
Полномочиями на выдачу указанных документов обладают таможенные посты Центральной акцизной таможни.
Источник: Псковская Лента Новостей
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