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В ходе операции «Снегоход» к административной ответственности были привлечены 12 водителей внедорожных мотосредств

30.03.2017 21:42 ПЛН, Псков

29 марта проведено заседание рабочей группы, на котором начальником Управления гостехнадзора Псковской области Геннадием Шачиновым подведены итоги профилактической операции «Снегоход». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области, профилактические мероприятия были направлены на повышение безопасности эксплуатации внедорожных мототранспортных средств, а также предупреждение несчастных случаев при их использовании. В текущем году операция проходила в тяжелых погодных условиях из-за отсутствия снежного покрова на большей территории области.

В ходе операции «Снегоход» государственными инженерами-инспекторами неоднократно проводились совместные рейдовые мероприятия с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Псковской области, что благоприятно сказалось на результативности контрольных и надзорных мероприятий. Рабочими группами проведено 33 профилактических рейда. Проверено 157 внедорожных мотосредств. Проверки проходили в акваториях водоемов, лесных массивах, на дорогах общего пользования и других местах массовой эксплуатации мотосредств.

К наиболее часто выявляемым нарушениям во время проведения операции можно отнести эксплуатацию мотосредств, не зарегистрированных в установленном порядке (7 нарушений) и не прошедших технический осмотр (9 нарушений); управление мотосредствами без удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (4 нарушения) и использование мотосредств без регистрационных документов (7 нарушений).

Таким образом, основными нарушениями по-прежнему являются: эксплуатация незарегистрированной, без прохождения технического осмотра техники, а также без удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или с отсутствием разрешительной категории.

К административной ответственности привлечены 12 водителей внедорожных мотосредств. Общая сумма 12 произведённых штрафов по административным взысканиям за время проведения профилактической операции «Снегоход» составила 7800 рублей.

В течении периода проведения операции неоднократно проводилась разъяснительная работа с организациями, торгующими внедорожными мотосредствами, о правилах регистрации и допуска к управлению данной техникой.

Инспекция гостехнадзора Псковской области напоминает, что окончание профилактической операции не отменяет обязанности собственников по обязательной регистрации в органах гостехнадзора по месту регистрации владельца в течение десяти суток с момента приобретения подобного рода транспортных средств. Эксплуатация техники, не зарегистрированной в установленном порядке, влечёт за собой ответственность, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

По итогам профилактической операции в территориальных инспекциях гостехнадзора Псковской области зарегистрировано 23 мотосредство, представлено на технический осмотр 76 мотосредств, выдано 74 удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с открытой категорией «AI».

Источник: Псковская Лента Новостей



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