В ходе операции «Снегоход» к административной ответственности были привлечены 12 водителей внедорожных мотосредств

29 марта проведено заседание рабочей группы, на котором начальником Управления гостехнадзора Псковской области Геннадием Шачиновым подведены итоги профилактической операции «Снегоход». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области, профилактические мероприятия были направлены на повышение безопасности эксплуатации внедорожных мототранспортных средств, а также предупреждение несчастных случаев при их использовании. В текущем году операция проходила в тяжелых погодных условиях из-за отсутствия снежного покрова на большей территории области.

В ходе операции «Снегоход» государственными инженерами-инспекторами неоднократно проводились совместные рейдовые мероприятия с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Псковской области, что благоприятно сказалось на результативности контрольных и надзорных мероприятий. Рабочими группами проведено 33 профилактических рейда. Проверено 157 внедорожных мотосредств. Проверки проходили в акваториях водоемов, лесных массивах, на дорогах общего пользования и других местах массовой эксплуатации мотосредств.

К наиболее часто выявляемым нарушениям во время проведения операции можно отнести эксплуатацию мотосредств, не зарегистрированных в установленном порядке (7 нарушений) и не прошедших технический осмотр (9 нарушений); управление мотосредствами без удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (4 нарушения) и использование мотосредств без регистрационных документов (7 нарушений).

Таким образом, основными нарушениями по-прежнему являются: эксплуатация незарегистрированной, без прохождения технического осмотра техники, а также без удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или с отсутствием разрешительной категории.

К административной ответственности привлечены 12 водителей внедорожных мотосредств. Общая сумма 12 произведённых штрафов по административным взысканиям за время проведения профилактической операции «Снегоход» составила 7800 рублей.

В течении периода проведения операции неоднократно проводилась разъяснительная работа с организациями, торгующими внедорожными мотосредствами, о правилах регистрации и допуска к управлению данной техникой.

Инспекция гостехнадзора Псковской области напоминает, что окончание профилактической операции не отменяет обязанности собственников по обязательной регистрации в органах гостехнадзора по месту регистрации владельца в течение десяти суток с момента приобретения подобного рода транспортных средств. Эксплуатация техники, не зарегистрированной в установленном порядке, влечёт за собой ответственность, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

По итогам профилактической операции в территориальных инспекциях гостехнадзора Псковской области зарегистрировано 23 мотосредство, представлено на технический осмотр 76 мотосредств, выдано 74 удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с открытой категорией «AI».

Источник: Псковская Лента Новостей