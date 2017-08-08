Медведев поручил правительству проработать вопросы развития электротранспорта и беспилотных авто

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал правительству РФ ряд поручений по итогам совещания о развитии электрического и беспилотного транспорта, которое прошло 21 июля 2017 года.

Как говорится в сообщении на сайте кабмина, вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу в рамках актуализации плана мероприятий «Автонет» Национальной технологической инициативы поручено проработать вопрос по установлению перечня объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для развертывания ИТ-инфраструктуры, необходимой для передвижения беспилотного транспорта, «предусмотрев приоритетное оснащение средствами указанной инфраструктуры крупных городов и транспортных коридоров "Север - Юг" и "Запад - Восток"», пишет «Интерфакс».

Также А.Дворковичу поручено проработать вопрос применения на общественном транспорте и грузовых автомобилях систем «искусственного интеллекта», направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Третье поручение вице-премьеру касается разработки и реализации комплекса мер, предусматривающих создание инфраструктуры на территории РФ, необходимой для передвижения беспилотного транспорта российского и иностранного производства, а также установление требований к беспилотному транспорту для возможности его эксплуатации на инфраструктуре зарубежных стран.

Минэнерго, Минпромторгу и Ростехнадзору, а также их главам совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено представить до 27 сентября 2017 г. в правительство РФ предложения по установлению единых требований к размещению и эксплуатации на автозаправочных станциях и парковках зарядных станций.

МВД, Минтрансу, Минэкономразвития и Минюсту России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и правительством Москвы поручено проработать вопрос по наделению правом управления электробусами водителей, имеющих права категории Tb. О результатах главы указанных министерств и ведомств должны будут доложить в правительство до 21 августа 2017 г., «при необходимости - с проектом нормативного правового акта».

Наконец, Минэкономразвития, Минпромторгу и Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено при разработке проекта Стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года учесть положения, касающиеся развития техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, а также организации производства комплектующих для электрического и беспилотного транспорта.

Как сообщалось, РФ выделит в 2017 г. 1,5 млрд руб. субсидий производителям электрического и беспилотного транспорта. В том числе производителям городского наземного электротранспорта выделяется 900 млн руб., производители транспортных средств с дистанционным и автономным управлением получат более 600 млн руб.

Источник: Псковская Лента Новостей