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12:58 Полиция благодарит неравнодушных псковичей, которые помогли установить скрывшегося с места ДТП водителя
Полиция благодарит неравнодушных псковичей, которые помогли установить скрывшегося с места ДТП водителя
10.10.2017 12:58 ПЛН, Псков
В Пскове, благодаря содействию граждан, установлен водитель, подозреваемый в совершении наезда на пешехода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Как уже сообщалось, в Пскове 9 октября в 07.15 на улице Юбилейной у дома №51 водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на девушку 2002 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП водитель скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.
После появления этого сообщения пресс-службы УМВД России по Псковской области в средствах массовой информации региона в ГИБДД обратился очевидец данного происшествия. Благодаря его помощи, водитель разыскиваемого транспортного средства полицией установлен. Им оказался водитель автомашины «Мицубиси Лансер» - молодой человек 1996 года рождения. Ведется проверка.
В связи с этим полиция выражает благодарность всем гражданам, в том числе журналистам СМИ, которые не оставили без внимания сложившуюся ситуацию.
Источник: Псковская Лента Новостей
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