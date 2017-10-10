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В России ужесточили наказание за отказ автомобилистов уступить дорогу пешеходам и велосипедистам

11.10.2017 11:06 ПЛН, Псков

Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий административную ответственность за отказ автомобилистов уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пишет «Росбалт».
 
Согласно закону, непредоставление преимущества в движении пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (кроме водителей транспортных средств) обернется штрафом от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей (сейчас максимум - 1,5 тысячи рублей).
 
В 2015 году на пешеходных переходах произошло около 20 тысяч ДТП, в результате которых погибли более 1 тысячи человек, примерно 20 тысяч были ранены, отмечается в пояснительной записке к документу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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