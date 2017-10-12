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В России ужесточили правила сдачи и допуска к экзамену на получение водительских прав

14.10.2017 18:28 ПЛН, Псков

В России ужесточили правила сдачи и допуска к экзамену на получение водительского удостоверения, пишет «Коммерсантъ».
 
Новый регламент вступил в силу сегодня, 14 октября. Согласно ему, если желающий сдать экзамен подает в ГИБДД необходимые для этого документы (свидетельство о прохождении обучения, медицинские справки), полученные в другом регионе, инспектор обязан направить туда запрос и удостовериться в их подлинности.
 
Как пишет «Лента.ру», также изменения коснулись и самого экзамена. Для тех, кто получает права на управление мотоциклом, обязательным стало упражнение «Скоростное маневрирование» (включает элементы «змейки», разгона, торможения и объезда препятствия). Ранее оно проводилось по решению экзаменатора. Помимо этого, теперь запрещено «опрокидывание» мотоцикла в ходе испытания.
 
Изменения внесены и в упражнения для водителей автомобилей. Так, если при движении задним ходом (например, осуществляя «Заезд в бокс») кандидат не смог выполнить упражнение с первой попытки и второй раз включил заднюю передачу, экзамен будет считаться непройденным. Ранее число попыток регламентировано не было.
 
Помимо этого, новыми правилами запрещается нарушать границу упражнения как колесом, так и зеркалами и бамперами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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