С 20 октября полицейские смогут устраивать засады на дорогах

Новый административный регламент ГИБДД, предусматривающий правила поведения сотрудников Госавтоинспекции при остановке автомобилей вне стационарных постов, вступает в силу с 20 октября. Одним из нововведений станет то, что теперь сотрудники полиции смогут останавливать машины, находясь в засаде, но, согласно документу, сделать это смогут только в особых случаях, пишет ТАСС.

«В целях обеспечения надзора за дорожным движением на аварийно-опасных участках дороги, а также в случаях осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В свою очередь эксперт в области автомобильного движения Игорь Моржаретто сообщил ТАСС, что такие засады используются во всех странах мира. «В принципе, засады (полицейские) используют везде, но должна быть цивилизованная засада, а не когда сотрудник ГИБДД пулей вылетает из кустов с жезлом с требованием остановиться. Все должно быть в меру и должно иметь свое логичное объяснение. То есть, если автомобиль стоит в кустах, то это для чего-то делается, а не просто так», - сказал он. В остальных случаях патрульный автомобиль должен быть хорошо виден для участников дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей